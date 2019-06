CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO«Ho preso cocaina, in più di un'occasione», anche se è accaduto 20 anni fa e ora «ne sono pentito. È stato un errore»: mette così le mani avanti, in un azzardo politico piuttosto temerario, il ministro dell'Ambiente britannico Michael Gove, uno dei più quotati sfidanti di Boris Johnson alla leadership del partito conservatore e del Paese. Gove è un fautore della Brexit, ma da posizioni più moderate rispetto al kamikaze Johnson, di cui non sposa la preferenza per un no deal o comunque la scadenza improrogabile del 31 ottobre...