IL CASO

HAMMAMET «Aveva trovato questo posto, loro lo hanno accolto. Diceva che quando c'era il cielo terso si vedeva l'Italia. Gli piaceva stare qua, gli avevano costruito questa capanna e lui in cambio gli insegnò a fare le acciughe sotto sale». Stefania Craxi porta volentieri gli ospiti venuti dall'Italia in visita alla casupola di Salloum, a 20 chilometri da Hammamet, costruita in riva al mare dai pescatori del posto, dove il padre si rifugiava a leggere e scrivere. Bettino Craxi non era mai tornato a far parlare così tanto di sé negli ultimi 20 anni, quanti ne sono passati dalla sua morte. Per ricordarlo, qui ad Hammamet sono arrivati in tanti, qualcuno dice addirittura in mille, come quelli del suo amato Garibaldi, ma è in patria, soprattutto, che ci si interroga sul suo ruolo. Silvio Berlusconi parla di un Paese «ingrato» con Bettino, antesignano delle battaglie di Forza Italia contro «il potere politico, mediatico e giudiziario» della sinistra. Dal Pd, assente in Tunisia, Andrea Marcucci definisce Craxi «parte dei nostri valori».

L'EFFETTO FILM

La figlia Stefania conta che il momento sia propizio, sull'onda del film di Gianni Amelio e dei tanti libri usciti, per un cambiamento di clima rispetto alla figura del padre, inchiodata troppo a condanne considerate ingiuste. Con i giornalisti arrivati fin qui dall'Italia, la senatrice di Forza Italia compie un tour dei luoghi di Craxi nei sei anni finali della sua vita. Sono quelli della pellicola con Pierfrancesco Favino. Venerdì la villa di Hammamet, per una cena con reduci del craxismo e parlamentari in carica. Ieri un ristorante dove le President amava mangiare e che ha suoi ritratti alle pareti. Oggi si chiude con una cerimonia nel piccolo cimitero dove Craxi è sepolto - la tomba rivolta verso il mare e verso l'amata Italia - mentre giungono gli echi politici.

Per Berlusconi, che ha scritto una lettera pubblica a Stefania, «Craxi è stato uno dei pochissimi uomini politici della Prima Repubblica a meritare la definizione di statista. Oltre a lui, forse solo De Gasperi». Il Pd non ha una delegazione ad Hammamet, ma per il capogruppo dem al Senato, Marcucci, «il pensiero socialista e libertario che ispirò molte delle battaglie politiche di Bettino Craxi fa naturalmente parte del patrimonio valoriale del Pd». Certo, Marcucci ha le sue radici nel liberalismo, non è un erede diretto della tradizione Pci-Pd-Pds-Ds. Ma le sue parole sono la conferma di come ven'anni dopo la memoria politica di Craxia sia sempre lì a dividere, e forse imbarazzare, i democrat. «Dal punto di vista culturale ed identitari», osserva infatti il presidente del senatori dem, «Craxi ha anticipato di almeno un decennio la sinistra post comunista. Nelle ricostruzioni e nelle polemiche di queste ore, bisogna però avere l'onestà di ricordare che il Pd è figlio di una stagione politica successiva rispetto a quella di Craxi, e che non è l'erede della storia del Pci ma anche di riformismi di altra provenienza».

Intanto a Gianni Pittella, Giorgio Gori e Umberto Del Basso De Caro si è unito Tommaso Nannicini. Tutti, come Marcucci appunto, non sono ex comunisti, cioè appartenenti a quella cultura politica dalla quale soprattutto i sostenitori di Craxi si aspettano un radicale ripensamento, se non proprio delle scuse per il trattamento subito. Roberto Morassut, che viene dal Pci, parla di Craxi come «un leader capace di visione innovativa», ma che «rimase chiuso nell'orizzonte culturale e comportamentale della Prima Repubblica e dei suoi vizi politici e morali». «Continuano a rimuovere uno dei fondatori del Partito socialista europeo di cui fanno parte - dice il figlio Bobo Craxi - Vogliono continuare la guerra civile a sinistra con altri mezzi?». L'inchiesta Mani Pulite che travolse Craxi viene definita dall'ex ras socialista di Napoli Giulio Di Donato «la peggiore operazione di illegalità istituzionale in Italia».

In questa temperie il sindaco di Milano Beppe Sala ipotizza una targa vicino alla casa dove Craxi abitò, «più semplice di una via». «Ma tutto preceduto da un dibattito», aggiunge. «E chi dovrebbe farlo? - risponde Stefania -. È una proposta offensiva, noi non mercanteggiamo. Oggi ad Hammamet a inaugurare una mostra fotografica su mio padre c'era il ministro della Cultura tunisino. È vergognosa l'assenza del governo italiano».

Mario Ajello

