IL CASOFIRENZE Per il governo tedesco «è molto chiaro»: l'opera Vaso di fiori del pittore Jan van Huysum «appartiene agli Uffizi» e nell'ambito delle sue competenze «il governo federale sostiene il raggiungimento di questo obiettivo». Questa la risposta del ministro per gli Affari esteri Michael Roth a un'interrogazione del membro del Bundestag Fabio De Masi sulla restituzione agli Uffizi dell'opera trafugata da truppe tedesche in ritirata nel 1944 e poi finita nel possesso di un ex caporale. «Il ministero degli Esteri ha più volte...