IL CASO FIRENZE I pm di Firenze vanno avanti: dopo aver chiuso le indagini ad

IL CASOFIRENZE I pm di Firenze vanno avanti: dopo aver chiuso le indagini ad aprile, adesso hanno depositato all'ufficio gip del tribunale la richiesta di rinvio a giudizio per i genitori dell'ex premier Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli. Entrambi sono indagati per aver emesso fatture false tramite aziende da loro controllate. Secondo i sostituti procuratori Luca Turco e Christine von Borries, e anche secondo la Guardia di finanza, furono pagate fatture per «operazioni inesistenti», ovvero consulenze mai fatte. Si parla di studi di...