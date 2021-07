Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOFIRENZE Covava rancore verso gli americani per il ritiro delle truppe Usa dall'Iraq. Con questo pensiero fisso un 31enne di origine curda ha seminato il terrore per due giorni a Firenze, accoltellando tutte le persone che riteneva essere turisti americani. Sei le aggressioni messe a segno. La più grave il 28 luglio di sera: un trentenne italiano da lui accoltellato è in prognosi riservata a Careggi. L'ultima il 29 mattina sul tram...