Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOFELTRE (BELLUNO) Il filo sottilissimo che tiene attaccata alla vita Samantha D'Incà, la 30enne di Feltre (Belluno) in stato vegetativo da quasi un anno, sta per essere staccato. «Abbiamo avuto l'incontro con i medici che stanno seguendo Samantha e siamo tutti concordi sul fatto che si possa staccarle la spina non appena le sue condizioni peggioreranno», dice mamma Genzianella. In questi mesi la famiglia ha lottato, dal punto di...