IL CASO

ERACLEA Niente scioglimento per mafia. Il Comune di Eraclea resta in piedi e si andrà alle elezioni normali, probabilmente il prossimo autunno. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha firmato il provvedimento che conclude l'iter avviato il 18 luglio del 2019 per decidere l'eventuale scioglimento del Comune per mafia in seguito al maxi blitz che aveva portato in carcere una cinquantina di persone tra le quali il sindaco di Eraclea, Mirco Mestre.

IL VIMINALE

La scadenza di quell'iter era il 18 di marzo e puntualmente ieri è arrivata la decisione della ministra, che non scioglie il Comune per mafia. Secondo Luciana Lamorgese, infatti, gli elementi complessivamente emersi non presentano la necessaria congruenza rispetto ai requisiti di concretezza, univocità e rilevanza, chiesti dal modello legale di cui al comma 1 dell'art. 143. In buona sostanza vuol dire che il Comune di Eraclea non può essere sciolto per mafia perchè non è stato dimostrato che i casalesi guidati da Luciano Donadio fossero in grado di intervenire direttamente sull'Amministrazione comunale di Eraclea in modo da comprometterne l'imparzialità. Questo non toglie nulla all'inchiesta della Procura di Venezia dal momento che il clan dei casalesi è accusato di un quantità di reati tali che abbraccia mezzo Codice penale e che vanno dai prestiti a strozzo alle minacce, dallo spaccio alle truffe, dal possesso di armi alle estorsioni. Semmai si potrà discutere sulla parte relativa al voto di scambio, nel senso che il ministero degli Interni pare ritenere che quegli 80 voti portati da Donadio alla coalizione guidata da Mirco Mestre non siano stati determinanti nelle ultime elezioni. Non solo, non è sufficientemente dimostrato che Donadio fosse in grado di condizionare la Giunta di Mirco Mestre e del vicesindaco Graziano Teso che pure aveva contribuito ad eleggere. L'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, relativo ai criteri per lo scioglimento per mafia dei Comuni, infatti prescrive che siano evidenti le forme di condizionamento, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi. E invece secondo il Ministero l'influenza criminale di Donadio sul Veneto Orientale, non è arrivata al punto di alterare le elezioni nè le decisioni della Giunta di Mirco Mestre. Del resto a questa conclusione, secondo Lamorgese, era arrivata anche la relazione del Prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto il quale aveva evidenziato l'insussistenza delle condizioni legittimanti l'applicazione dell'art. 143. Ma Vittorio Zappalorto smentisce questo passaggio, dice che si tratta di un errore di compilazione del provvedimento del Ministero e assicura di aver scritto esattamente il contrario e cioè che suggeriva di sciogliere il Comune di Eraclea per mafia perchè erano evidenti le compromissioni della politica con il clan dei casalesi.

CAMBIA LA SITUAZIONE

A questo punto comunque i processi istruiti dalla Procura di Venezia a carico di Luciano Donadio e di un'altra settantina di imputati andranno per conto loro e il Comune per conto suo, nel senso che i Commissari straordinari guidati da Giuseppe Vivola porteranno i cittadini di Eraclea alle elezioni normali. Quando? Appena sarà possibile, ovviamente passata l'emergenza del coronavirus che, sia detto tra parentesi, non è impossibile che abbia influenzato la decisione della ministra degli Interni, Luciana Lamorgese, alle prese con problemi tali da sconsigliare uno scioglimento per mafia di Eraclea che avrebbe comportato la prosecuzione del commissariamento del Comune con conseguente impegno da parte della Prefettura di Venezia visto che si sarebbe trattato del primo Comune del Veneto sciolto per mafia. E in questo momento in cui tutta l'attenzione e tutte le forze sono concentrate nella lotta al coronavirus, Roma probabilmente non se l'è sentita di caricare sulla Prefettura altre incombenze. Quel che conta, comunque, è che il decreto firmato ieri dalla ministra Lamorgese conclude l'iter iniziato il 18 luglio e lo conclude decidendo che il Comune di Eraclea non deve essere sciolto e può continuare a fare la sua vita amministrativa normale. Da questo momento la parola ritorna agli elettori.

Maurizio Dianese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

