VENEZIA Se fosse una pagella, queste sarebbero le materie e i giudizi. Completezza dei dati: «In aumento, sotto-soglia». Stabilità di trasmissione e tenuta dei servizi sanitari: «Non valutabile (equiparato a rischio alto)». Capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti: «Due allerte segnalate». Quindi qual è la classificazione complessiva del rischio? «Non valutabile (equiparato a rischio alto)». Ecco svelati i risultati del monitoraggio, condotto fra il 18 e il 25 ottobre dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità, su cui il Governo ha basato l'inserimento del Veneto in fascia gialla. Ma come, gli esaminatori parlano di «rischio alto» e ciononostante la regione non entra in zona rossa e nemmeno in quella arancione? «C'è stato un ritardo nell'inserimento dei dati in quella settimana, a causa di un problema informatico, ma ci è stato dato credito e infatti abbiamo già rimediato», ha spiegato Francesca Russo, responsabile regionale della Prevenzione, che si è confrontata sui numeri direttamente con il friulano Silvio Brusaferro, presidente dell'Iss.

Ieri è stato lo stesso Brusaferro a smontare le voci su una qualche ritorsione delle Regioni, nei confronti del Governo, consistita in lungaggini e omissioni volute: «Escludo il dolo. Quando il carico dei dati è pesante, ci possono essere delle difficoltà». Peraltro l'ipotesi è stata negata anche dal governatore Luca Zaia: «Minacce di non comunicare i dati? No. Posso dare la mia parola d'onore che c'è stato solo un inghippo informatico, è sempre un casino con questi computer...». Il riferimento è a tre giorni di blackout telematico, proprio nella settimana della rilevazione. «Abbiamo avuto la necessità di accorpare due sistemi in uno ha riferito Russo e questo ha portato a dei rallentamenti. Già in quel periodo avevo mandato un'email a Roma, assicurando che avremmo recuperato e inserito i numeri. Poi mercoledì ne ho parlato con Brusaferro. Entro la scadenza indicata a tutte le Regioni che avevano parametri in sospeso (alle 18 di ieri, ndr.), abbiamo ultimato l'invio». Compreso il cruciale indicatore 1.1, relativo al tempo di presa in carico dei casi, definito dagli esaminatori «non valutabile» e per questo in automatico «equiparato a rischio alto». L'incompletezza dei dati, infatti, aveva determinato un punteggio di 44,6, quando la soglia minima è di 60. «Ma con il completamento del flusso informativo siamo arrivati a 88,5», ha svelato Russo. Ecco allora che la valutazione è stata sì tecnica, ma evidentemente anche politica, nel senso più nobile del termine: a fronte di un ritardo per un disguido, ha pesato a favore del Veneto l'oggettiva solidità del sistema complessivo.

