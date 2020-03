IL CASO

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) Io resto a casa, imperativo per arginare la diffusione del coronavirus Covid 19, è stato interpretato da molti italiani come l'occasione di soggiornare stabilmente nella seconda casa, soprattutto in montagna, per una sorta di vacanza fuori stagione, che non si è interrotta con la chiusura anticipata degli impianti di risalita, delle piste da sci, di alberghi e ristoranti. C'è chi ha prolungato le settimane bianche di Carnevale, approfittando della chiusura delle scuole; c'è invece chi è salito dopo l'esplosione della pandemia, per allontanarsi dalla città. L'esodo si è fatto ancora più intenso in questi giorni del fine di settimana. A questo fenomeno si oppongono i residenti nei borghi di montagna, che denunciano la mancata osservanza dei decreti della presidenza del consiglio dei ministri che ha messo fuorilegge l'emigrazione da una zona all'altra.

Se ne dolgono i sindaci, che emettono avvisi e richiami, dalle Dolomiti alla Val d'Aosta, dall'altopiano di Asiago ai monti del Trentino e dell'Alto Adige. A Cortina d'Ampezzo il sindaco Gianpietro Ghedina rammenta le norme contenute nei vari decreti del governo: «Limitano gli spostamenti della popolazione a rigorose ragioni di lavoro, salute o necessità. Purtroppo, nonostante la vocazione turistica della nostra città, il soggiorno e le escursioni per turismo e svago non sono contemplati». Il suo invito, sollecitato anche dalla minoranza consiliare, è perentorio: «Per quanti, non residenti, avessero intenzione di raggiungerci, si creerebbe un contrasto con le norme, a configurare un illecito penale. Questa misura precauzionale mira inoltre a evitare situazioni di sofferenza nelle strutture sanitarie provinciali, dimensionate sulla base della popolazione residente».

CATEGORICO

Il sindaco di Sappada Manuel Piller Hofer è andato oltre. Non soltanto avvisa i turisti di non raggiungere il paese, incuneato fra Comelico e Carnia, ma invita ad andarsene anche gli ospiti che sono ancora in valle: «È fondamentale che i turisti, e in genere le persone non residenti, anche se proprietari di seconda casa, ancora presenti sul territorio di Sappada, facciano ritorno alla loro abitazione di residenza, nel più breve tempo possibile. Tale richiesta mira a evitare situazioni di sofferenza delle strutture preposte a seguire la crisi sanitaria; il comune di Sappada, con un solo medico a disposizione, non è strutturato per far fronte alle esigenze, anche banali, di altre persone». In questo caso si tratterebbe di cacciare addirittura i proprietari di casa, rimasti intrappolati magari durante la settimana bianca. Con il paradosso di costringerli a violare le norme con il ritorno in pianura.

Da Auronzo interviene la sindaca Tatiana Pais Becher: «Sollecitata dai miei concittadini, anche con segnalazioni della presenza di turisti al lago di Misurina, mi sono confrontata al telefono con alcuni colleghi, sindaci dei comuni vicini, a vocazione turistica, Cortina, Sappada e Dobbiaco. La situazione che noi ci troviamo ad affrontare è la medesima: l'arrivo incontrollato di proprietari di seconde case, da fuori provincia o regione, e la presenza di turisti che credono di essere in vacanza. Ognuno ha predisposto un avviso, per portare all'attenzione delle autorità la problematica, facendo appello al senso di responsabilità dei cittadini. Personalmente ho contattato il prefetto e il questore di Belluno, chiedendo di intensificare i controlli delle forze dell'ordine sul nostro territorio».

APPLICAZIONE

Da San Vito di Cadore il sindaco Franco De Bon riflette: «È una materia sottoposta a una regia nazionale: le decisioni le prende uno solo. Sul territorio vanno applicate. Non ritengo quindi di dover avviare una iniziativa singola, per il mio comune; chiedo invece l'assoluta applicazione di norme che già ci sono. Mi è stato chiesto cosa intendo fare, per contrastare questo fenomeno: ho chiamato il comandante dei carabinieri della compagnia di Cortina e ho chiesto che facciano rispettare le norme a tutti, come abbiamo fatto noi in municipio, come fanno quotidianamente i miei cittadini».

E pure a Cibiana di Cadore, poche centinaia di anime, si avverte l'inusuale animazione nelle seconde case, con la richiesta di servizi di ristorazione, nelle poche strutture del borgo. Da Rocca Pietore il sindaco Area De Bernardin comunque assicura: «Tramite l'unione montana Agordina abbiamo informato la prefettura, che intensificherà i controlli».

Marco Dibona

