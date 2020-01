IL CASO

CORTINA (BELLUNO) I gestori dell'hotel non pagavano l'affitto da anni: arriva l'ufficiale giudiziario per procedere allo sfratto e vengono cacciati anche i 39 vacanzieri-ospiti. Una vicenda tragicomica, a tratti paradossale, quella che si è consumata tra le montagne della Perla delle Dolomiti. È accaduta venerdì allo Sport Hotel Pocol, l'albergo a tre stelle a 1530 metri che dà sul monte Cristallo, in comune di Cortina d'Ampezzo. Era quello il giorno del terzo tentativo di sfratto esecutivo da parte della società proprietaria dell'immobile ricettivo, nei confronti del gestore dell'albergo. Un hotel, fino ad allora, perfettamente funzionante, con il gestore che non voleva sapere di andarsene. Tutto doveva procedere in via bonaria, ma alla fine si è arrivati alle minacce, addirittura con un coltello. Ed è dovuto intervenire un vero e proprio esercito di carabinieri per calmare gli animi.

VACANZA ROVINATA

Per gli ospiti, nella maggioranza stranieri, che avevano già pagato la settimana di vacanza, è stata trovata una sistemazione in un hotel vicino. Un alloggio provvisorio, solo per una notte. Poi hanno dovuto ripartire. Per chi arrivava per il primo giorno di vacanza, invece, fuori dall'hotel di Pocol è stato affisso un cartello con il numero di telefono del custode giudiziario, Gianluca Lava. «L'hotel è sottoposto a sequestro giudiziario: per informazione chiamate..», con tanto di traduzione in inglese. In queste ore il custode giudiziario, Lava, sta cercando di prendere contatti con tutti quelli che avevano prenotato vacanze per i prossimi giorni: per alcuni è possibile, grazie ai numeri di cellulare, ma altri non erano raggiungibili. Quando arriveranno nella Perla delle Dolomiti troveranno la brutta sorpresa. Intanto Booking.com, uno dei siti per trovare alberghi, ha bloccato tutte le prenotazioni.

LA CAUSA

Erano 5 anni che la proprietaria della struttura, la società edilizia residenziale Marina Serm spa, di Roma, non riceveva l'affitto. Così si è affidata all'avvocato Amedeo Tonachella, del Foro di Roma, e, un anno fa, a inizio 2019, è partito il ricorso al Tribunale di Belluno per ottenere il sequestro giudiziario. È stata chiamata in causa la Palazzi&Co srl, il gestore che ha sede a Roma e a Cortina, in località Pocol 47, e che si è affidata allo studio dell'avvocato Maurizio Paniz di Belluno. La prima udienza ad aprile 2019 in Tribunale a Belluno, ma il provvedimento di sequestro verrà emesso solo il 7 ottobre scorso. Iniziano i tentativi bonari di sfratto nei confronti del legale rappresentante della Palazzi&Co, Vito Catania: il primo a novembre, poi il 13 dicembre. Non si riesce a procedere e si va avanti con continui rinvii. Venerdì il terzo tentativo di sfratto. Anche in questo caso si doveva procedere in via bonaria: erano presenti l'avvocato Tonachella con una referente della proprietà, l'ufficiale giudiziario del Tribunale di Belluno, Daniela Valvo, il custode giudiziario Gianluca Lava, due avvocati dello studio Paniz a fianco a Vito Catania, e la socia della Palazzi&Co. Si inizia alle 11.15 e si terminerà alle 2 di notte, con l'intervento della forza pubblica in una Cortina che pullula di autorità e Vip per le inaugurazioni di impianti per i Mondiali, che ci sono state in questi giorni. Solo nelle prossime settimane si saprà se il Tribunale confermerà o meno il sequestro. Fino ad allora l'hotel resterà chiuso.

IL PROBLEMA

Non è la prima volta che lo Sport Hotel Pocol chiude i battenti. Era accaduto qualche anno fa. Ma questa volta a farne le spese sono stati gli ospiti che si sono ritrovati in strada dall'oggi al domani. I 39 sfrattati sono solo la punta dell'iceberg: nelle prossimi giorni, periodo clou per le settimane bianche, non mancheranno ignari turisti che busseranno alla porta restando in strada.

Olivia Bonetti

