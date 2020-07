IL CASO

CORNUDA «Ho avuto paura di morire». Sono stati due giorni di inferno, con il cuore in gola e il terrore di non uscire più vivo da quell'appartamento di via Manzoni. E.M. è riuscito a salvarsi dopo aver sfregato le corde che il sessantatreenne, G.V, avrebbe utilizzato per legarlo e bloccargli, per oltre 48 ore, polsi e caviglie. Questo il suo racconto. Il ventenne è tornato a casa, a Quero in provincia di Belluno. Sulla sua pelle però resta ancora l'odore di benzina che il pensionato gli ha buttato addosso, cospargendo tutto il suo corpo, probabilmente con l'intenzione di bruciarlo se si fosse ribellato o avesse chiesto aiuto. Con il giovane ci sono mamma, papà e i due fratelli che non lo lasciano mai solo. «Questa mattina, (ieri per chi legge,ndr), mio figlio è all'ospedale di Treviso per fare degli accertamenti», spiega il papà. I familiari lo proteggono, lo scortano in ogni singolo spostamento. «Sembrava un incubo interminabile - ha detto il ragazzo - quell'uomo mi minacciava, diceva ti brucio, ti brucio e mi ha costretto a mandarvi quel messaggi dove vi dicevo che sarei andato a Jesolo con un'amica e che sarei rimasto lì».

L'OMICIDIO NEL 1984

La famiglia conosce da diversi anni il pensionato, che però avrebbe tenuti tutti all'oscuro del suo passato. Nel 1984, uccise la madre adottiva, una vedova di 74 anni, con un colpo di pistola alla testa. Era una sera di dicembre e la donna si era appisolata in cucina, nella sua casa di San Zenone degli Ezzelini, davanti al televisore acceso. Il figlio, all'epoca 27enne, di origini veneziane, prese una calibro 7.65 con matricola abrasa riposta sul cassetto ed esplose un colpo. Nessuno udì quello sparo, ma tre ore dopo il giovane si presentò in caserma dai carabinieri, a Marostica, confessando l'omicidio. «Non volevo soffrisse a causa mia», la folle giustificazione riportata nei giornali dell'epoca. «Ci aveva raccontato che era stato adottato perché i genitori lo avevano abbandonato quand'era molto piccolo - spiega il papà del ventenne - non eravamo a conoscenza dell'omicidio».

L'APPROCCIO SESSUALE

Solo il ventenne però era conoscenza dell'omosessualità dell'amico di famiglia. «Mio figlio sapeva che è omosessuale - ammette il papà - si era confidato con lui e, in passato, aveva anche cercato di fargli delle avances». A quel tentativo di approcciarsi il ragazzo si era rifiutato: «Mio figlio aveva messo subito le cose in chiaro, l'amicizia sarebbe continuata ugualmente ma ognuno doveva rimanere al proprio posto».

Il ventenne aiutava il pensionato nelle piccole faccende domestiche come accompagnarlo a fare la spesa oppure dal medico. Anche nel periodo della quarantena, tutta la famiglia, si era prodigata per aiutarlo portandogli del cibo già pronto. Secondo il racconto del giovane, l'anziano avrebbe architettato una trappola. Arrivato nella mansarda di via Manzoni, mercoledì mattina molto presto, E.M. aveva chiesto a G.V. se poteva riposare un po'. «Non riusciamo ancora a capire se gli abbia messo del sonnifero in qualche bibita. È proprio mentre il ragazzo dorme che l'anziano lo spoglia completamente nudo e lo lega con delle corde a polsi e caviglie. E da quel momento in poi sarebbero iniziate le sevizie psicologiche e probabilmente anche quelle fisiche».

«Voleva violentarmi e minacciava che mi avrebbe bruciato se non vi avessi mandato quei messaggi», ha spiegato il ventenne ai genitori. Le ore successive sono un susseguirsi di minacce e privazioni. Niente acqua e né cibo. Poi la svolta che ha portato il ragazzo verso la salvezza. «Sono riuscito a liberarmi, ho usato tutta la mia forza». Nel frattempo, l'odore della benzina aveva insospettito un vicino che ha allertato il 115. In via Manzoni, alle 10 di venerdì il ventenne riesce ad aprire la porta ai pompieri mentre l'anziano è disteso per terra con un grave trauma cranico, anche lui completamente nudo. E ora si trova in ospedale, nessuno conosce la sua versione.

Vera Manolli

