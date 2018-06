CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOCon quasi due milioni di visualizzazioni in poche ore, la sua è già una vittoria o comunque un appello che difficilmente potrà non essere ascoltato. Riccardo Casamassima, l'appuntato dei carabinieri che con la sua testimonianza ha fatto riaprire l'inchiesta sul decesso di Stefano Cucchi, è apparso in un video postato su Fb con la sua divisa per denunciare il suo calvario da quando ha raccontato il pestaggio «ad opera dei miei colleghi» del giovane geometra. «Per aver fatto il mio dovere, come uomo e come carabiniere per aver...