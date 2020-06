IL CASO

CITTÀ DEL VATICANO «Suonate, entrate, qualcuno vi accoglie». Non appena si arriva a Bose, sulle colline di Biella, nel monastero della discordia, questo slogan è la prima cosa che salta all'occhio. Un richiamo a restare, a godere della accoglienza, a varcare la soglia. Questa scritta sarà anche l'ultima cosa che leggerà fratel Enzo Bianchi prima di lasciare «a tempo indeterminato» la sua comunità.

Il Vaticano alla fine dopo una lunga trattativa - lo ha convinto a fare valigia, a dire addio alla sua' creatura, una realtà cresciuta moltissimo, diventata famosa in tutto il mondo per l'impegno ecumenico e per essersi dimostrata un ambiente di scambi. Da lì sono passati intellettuali, politici, il Dalai Lama, il Patriarca di Costantinopoli, anglicani e luterani, accademici e scrittori.

DISSIDI

Fondata a metà degli anni Sessanta sulla spinta del Vaticano II per ospitare fratelli e sorelle, in spirito di obbedienza, carità e castità, proprio come erano le prime comunità cristiane, la Comunità di Bose ultimamente è stata lacerata all'interno da un ricambio generazionale che ha scavato fossati. Alla fine fratel Enzo ha dovuto mandare giù il rospo e accettare, seppure in spirito di sofferta obbedienza, tutte le disposizioni contenute nel Decreto della Santa Sede del 13 maggio 2020. Ci sono voluti tre giorni di negoziato per convincerlo a fare un passo indietro per il bene della sua creatura, per non distruggerla e non spaccarla, da una parte i suoi fedelissimi e dall'altra quelli del nuovo priore, Luciano Manicardi, per anni suo braccio destro, scelto 3 anni fa per il ricambio.

Qualcosa però non deve avere funzionato, visto che poco dopo è iniziato un sotterraneo braccio di ferro fino all'intervento del Vaticano che ha inviato tre ispettori per dirimere la questione, calmare gli animi, abbassare la temperatura. Da una parte Manicardi che accusava Bianchi di non volere farsi da parte, inceppando di fatto il meccanismo dirigenziale, dall'altra Bianchi che, con il suo peso e il suo carisma, si opponeva alle decisioni nel timore che qualcuno volesse snaturare Bose da quello che rappresenta per la galassia progressista. Due sere fa, uno dei tre religiosi inviati dal cardinale Pietro Parolin per una prima ispezione terminata a gennaio, ha trovato una intesa. Non ci saranno vincitori, né vinti. L'ex priore Bianchi e tre suoi fedelissimi (a cui il decreto aveva imposto l'allontanamento) hanno accettato di fare valigia. L'intera comunità ha appreso la notizia mentre era riunita. Intanto in Vaticano gettano acqua sul fuoco. Di fatto non si tratta di un allontanamento permanente.

NEGOZIATO

Enzo Bianchi non verrà interdetto dalla realtà che lui stesso ha ideato e costruito 55 anni fa. Gli è stato imposto un ritiro in un monastero differente, lontano, in modo che la sua personalità dirompente non abbia di nuovo la tentazione di inserirsi e stravolgere la linea del nuovo Priore. Chissà se il tempo riuscirà a sanare le ferite. In genere dentro le realtà monastiche i rancori tra fratelli (o sorelle) sono destinati a covare a lungo, a dispetto di tante belle parole evangeliche che risuonano ogni giorno nelle cappelle.

Franca Giansoldati

© RIPRODUZIONE RISERVATA