CITTÀ DEL VATICANO Persino ai pontefici può capitare di perdere le staffe. Il primo Angelus del 2020 è stato segnato dalle scuse che Papa Francesco ha rivolto a quei fedeli che sono rimasti colpiti negativamente dalle immagini riprese il giorno prima. Nella giornata di San Silvestro, dopo la messa del Te Deum celebrata nella basilica vaticana, il Papa è sceso sulla piazza per mescolarsi alla folla. In quegli attimi si vede che ha baciato un bimbo, accarezzato una anziana poi, mentre si stava voltando per raggiungere altra gente in attesa dietro la transenna sul lato opposto, è stato tirato improvvisamente per la mano da una signora asiatica che sporgendosi leggermente è arrivata a strattonarlo rudemente. Una smorfia di dolore si è stampata sul volto del Papa, il quale ancora per poco non perde l'equilibrio. Si è trattato di una frazione di secondo e la reazione umana di Bergoglio, preso alla sprovvista, è stata di stizza, irritazione, probabilmente anche per la paura di cadere.

Il Papa soffre da tempo di una dolorosissima sciatalgia che sopporta stoicamente col sorriso anche se ormai lo costringe a zoppicare un po' e a cercare un aiuto. Così Francesco in quell'istante, prima ha cercato di divincolarsi dalla stretta della donna, poi, vedendo che questa continuava a parlare concitata tirandolo ancora più forte, gli ha assestato due schiaffi sul dorso della mano. Un gesto inusuale e certamente non troppo bello a vedersi, specie se fatto dal successore di San Pietro. Inutile dire che subito sui social si è scatenato il delirio di commenti e di ironie col filmato condiviso in tutte le lingue. Per questo ieri, affacciandosi su una piazza san Pietro inondata dal sole, Francesco ha affrontato la questione, chiedendo scusa ai fedeli per non essersi controllato. «Tante volte perdiamo la pazienza, anch'io, e chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri». Una piccola rivoluzione. Il capodanno di Papa Francesco però verrà ricordato soprattutto per le parole che ha pronunciato sulle donne, augurandosi che il percorso di una parità sempre meno condizionata dalla cultura patriarcale e machista possa portarle ai vertici delle istituzioni. Bergoglio ha poi condannato i maltrattamenti e gli abusi sulle donne con parole nette: «Ogni violenza inferta è una profanazione di Dio, nato da donna. Dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per l'umanità: da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo il nostro livello di umanità».

Franca Giansoldati

