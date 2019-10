CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASO CITTÀ DEL VATICANO Papa Francesco ha accettato le dimissioni del comandante della Gendarmeria, Domenico Giani scivolato rovinosamente sulle foto segnaletiche dei cinque impiegati vaticani sospettati di presunti traffici finanziari (anche se ad oggi non risultano nemmeno indagati). Quelle fotografie sbandierate ovunque hanno causato profondo turbamento al Papa che ha ordinato a Giani di fare un passo indietro, e ai magistrati di aprire una indagine per risalire al responsabile della diffusione fuori dal Vaticano. In un comunicato si...