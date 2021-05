Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOCITTÀ DEL VATICANO Nel giorno in cui la Chiesa ha beatificato in Sicilia il giudice Rosario Livatino, il primo magistrato riconosciuto martire, ucciso in odium fidei dalla mafia, il Vaticano ha annunciato in parallelo l'avvio di una commissione di studio sulla scomunica alle mafie. Si tratta di un progetto articolato e importante destinato ad affrontare diversi campi di azione: teologia, diritto canonico (che potrebbe cambiare),...