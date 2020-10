IL CASO

CITTÀ DEL VATICANO Il tentativo di Trump di arruolare il Papa nella sua guerra fredda contro la Cina ha fatto flop e ha ingarbugliato la missione del Segretario di Stato, Mike Pompeo, in Vaticano. La regola base della diplomazia che suggerisce alle parti un prospetto di maniera stavolta ha lasciato spazio alle scintille. Tanto per cominciare il ministro degli Esteri del Papa, Paul Gallagher, solitamente taciturno con i giornalisti, ieri mattina ha affondato volentieri la lama, senza timore di mettere in difficoltà Pompeo, confermando che il Papa non riceverà il Segretario di Stato per non essere strumentalizzato ai fini elettorali.

Lo ha candidamente ammesso Gallagher dicendo che «una delle ragioni è proprio questa». L'altra ragione sul perché della mancata udienza, invece, fa riferimento al fatto che il pontefici solitamente non vedono Capi di Stato o presidenti in campagna elettorale benché, sotto Bergoglio, questa regola vaticana sia stata spesso fatta saltare a seconda di chi fosse l'ospite. Si conferma così la freddezza di fondo tra Trump e Bergoglio, un rapporto di sfiducia iniziato da lontano, da quel muro ai confini del Messico che Trump stava costruendo contro i latinos e che aveva fatto dire a Papa Francesco che non era un modo di agire «da cristiano». Il nodo sul quale, invece, stavolta si misura la distanza ha a che fare con la grande muraglia cinese che il Papa vorrebbe sbriciolare rapidamente e riallacciare i rapporti con Pechino interrotti dall'epoca di Mao Tse Tung.

Il primo passo è l'accordo sulle nomine dei vescovi siglato due anni fa e proprio in questi giorni in via di discussione. Una delegazione papale è partita per la Cina a rinegoziare l'intesa proprio mentre dagli Usa arrivava il suggerimento a non farlo. Una specie di altolà che il Papa non ha gradito ma che Pompeo ha riaffermato anche ieri mattina parlando al convegno sulla libertà religiosa organizzato dalla ambasciatrice, Callista Gingrich. «Dobbiamo sostenere coloro che chiedono la libertà nel nostro tempo». Pompeo ha citato come esempio la posizione di Karol Wojtyla che «ha sfidato la tirannide dimostrando come la Santa Sede può muovere il mondo in una direzione più umana come nessuna altra istituzione». Poi ha elencato i martiri cinesi beatificati in passato, i preti finiti in carcere per difendere la fede, così come le persecuzioni attuali delle minoranze, a cominciare dai tibetani, da Falung Gong, dai musulmani Uiguri sottoposti a sterilizzazioni di massa. Ha insistito parecchio sulla difesa dei diritti umani Pompeo, quasi volesse evidenziare l'assordante silenzio di Papa Francesco sui tibetani, il Dalai Lama, gli Uiguri e Hong Kong.

Un predicozzo durato una ventina di minuti. «Essere una chiesa permanentemente in stato di missione ha molti significati e sicuramente uno di questi è essere una chiesa permanentemente in difesa dei diritti umani fondamentali» ha detto Pompeo aggiungendo che i cattolici in Cina non se la passano affatto bene visto che in alcune zone sono costretti a togliere dalle loro case persino i crocifissi e appendere al loro posto ritratti di Mao o di Xi. Quella ventina di minuti non deve essere risultata molto gradita né a Parolin né a Gallagher, entrambi seduti in prima fila un po' a disagio. Dalla reazione di entrambi all'uscita si poteva misurare il comune mal di pancia. «Irritazione non direi, ma sorpresa sì per questa uscita che non ci aspettavamo, anche se conosciamo bene da molto tempo la posizione di Trump e del segretario Pompeo in particolare» ha ammesso Parolin che avrebbe preferito discuterne a tu per tu con Pompeo il giorno dopo in Vaticano. «Ci sembrava quella la sede più opportuna e più adatta per parlare di queste cose e lo faremo: ci incontreremo domani (oggi, ndr) e ci sarà modo di confrontarci su queste tematiche». Gallagher si è tolto un altro sassolino dalla scarpa rammentando che Pompeo, a proposito di libertà religiosa, ha dimenticato di citare gli Usa tra quegli Stati in cui viene imposta l'«ideologia di genere». Le elezioni presidenziali restano una incognita sullo sfondo. Lo sfidante, il cattolico Biden, viene contestato in America da una pattuglia di vescovi per le sue posizioni anti-abortiste. E anche in questi giorni un cardinale Leo Burke, conservatore ricordava che a lui la comunione non la darebbe proprio.

Franca Giansoldati

