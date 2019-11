CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOCHIOGGIA Per sette anni il baby Mose - attivo dal novembre 2012 - ha protetto Chioggia dall'acqua alta, ma alla fine della scorsa settimana, nei giorni di massima allerta e con una previsione di 160 centimetri per la giornata di domenica, è stato bloccato a causa di un guasto. E anche se in città tutti sanno che il sistema è efficace solo fino ai 120-130 centimetri, e dunque non avrebbe potuto tenere del tutto asciutta Chioggia in condizioni così estreme, ugualmente la notizia del blackout ha destato scalpore e preoccupazione.Il...