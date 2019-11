CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOCHIOGGIA Dare fuoco ai capelli di un barbone e riprendere tutto con il telefonino. E poi, ovviamente, pubblicare, condividere e far girare su Facebook e Whatsapp. Per scherzo. Uno scherzo idiota, per nulla divertente, al quale manca solo il panico della vittima, che dovrebbe agitarsi e urlare dallo spavento. Ma quest'uomo di mezza età, travolto da chissà quali accadimenti della vita, che vive su una barca in disarmo, che si compra i liquori con la tesserina del reddito di cittadinanza, è talmente rassegnato, o abituato a farsi...