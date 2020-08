IL CASO

CASERTA Ha piegato le gambe all'improvviso, stramazzato al suolo mentre trainava una carrozza davanti ai visitatori della Reggia di Caserta. È morto così uno dei cavalli che portano i turisti su e giù per il Parco Reale.

Una situazione legata «probabilmente al caldo torrido» scrive in una nota l'Ente nazionale protezione animali (Enpa), che ha annunciato subito che «farà tutto il necessario attraverso il suo studio legale perché i colpevoli di questo scempio paghino per le loro azioni», e ricordando di essere da «sempre impegnato per contrastare questo insensato mercimonio perpetrato ai danni di cavalli resi schiavi».

Dal canto suo la direzione della Reggia di Caserta, affidata a Tiziana Maffei, esprime «profondo dispiacere per l'accaduto» e spiega che «il servizio di carrozze ippotrainate è gestito in concessione dalla società Tnt», e che «gli organi competenti stanno effettuando in queste ore tutte le verifiche che il caso richiede».

LA POLEMICA

Le autorità sanitarie hanno transennato l'area per consentire i rilievi del caso e per portare l'animale in un centro specializzato. L'autopsia stabilirà le cause per le quali è crollato a terra senza vita.

La polemica è subito esplosa. «Di quante tragedie come quella accaduta a Caserta c'è ancora bisogno perché governo e maggioranza si decidano finalmente, come scrivo da anni nelle mie proposte di legge, a vietare i servizi di trasporto di piazza e di trasporto pubblico non di linea a trazione animale?». Lo chiede la forzista Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, che definisce «una vergogna nazionale» la morte improvvisa, sotto gli occhi dei turisti e di molti bambini, di uno dei cavalli costretti a trainare le carrozzelle con temperature reali che superano i 50 gradi.

«È da tempo - dicono il consigliere regionale dei Verdi-Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e Rita Martone, coportavoce dei Verdi-Europa Verde nel Casertano - che denunciamo questo sfruttamento dei cavalli, che ovviamente non avviene soltanto all'interno della Reggia. È un modo barbaro e vergognoso di utilizzare gli animali. Viviamo in un'era altamente tecnologica e pensare di utilizzare questi poveri animali per il trasporto umano, invece che mezzi moderni ad impatto zero, è qualcosa di anacronistico, surreale ed egoistico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA