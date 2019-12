IL CASO CANDIANA (PADOVA) Un incubo diventato tragica realtà, il tutto si

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOCANDIANA (PADOVA) Un incubo diventato tragica realtà, il tutto si è consumato in pochi agghiaccianti istanti. Un bandito cerca di rubare un'auto senza accorgersi che agganciato nel sedile posteriore c'è un bambino. Il padre assiste alla scena e nella disperazione si attacca alla portiera dell'auto. Viene trascinato per almeno centocinquanta metri e poi molla la presa, mentre l'auto si schianta contro un'altra vettura. «Vedevo il terrore negli occhi di mio figlio, non potrò mai dimenticare quella scena» racconta Simone, il papà...