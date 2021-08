Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOBRUXELLES Un muro (o quasi) al confine con la Bielorussia per fermare i flussi di migranti che, in un braccio di ferro con l'Europa, il governo di Aleksandr Lukashenko sta mandando alla frontiera con l'Ue come vendetta per le sanzioni contro il suo regime. Lo vuole costruire la Lituania - con o senza il sostegno di Bruxelles -, perché il nuovo fronte caldo della migrazione in Europa si è aperto qui, nel nord-est del continente,...