IL CASOBRUXELLES Primo via libera dal Parlamento europeo al certificato Ue per tornare a viaggiare: cominciano adesso i negoziati con il Consiglio, dove siedono i ministri degli Stati membri, per trovare un'intesa al più presto e avere il pass operativo già a giugno, in tempo per la stagione turistica. Non si dovrà trattare di un prerequisito per gli spostamenti, sottolineano gli eurodeputati, che chiedono di cambiare nome alla proposta...