IL CASOBRUXELLES Primo avvertimento, per quanto soft, al governo Draghi da parte della Commissione europea. Sulla liberalizzazione delle concessioni agli stabilimenti balneari l'Italia «deve fare in fretta» e rimediare all'ennesimo stop alla messa a gara delle licenze. La nuova battuta d'arresto dopo l'ok al ddl Concorrenza non ha lasciato indifferente l'esecutivo comunitario: si tratta di un dossier su cui il braccio di ferro tra Roma e...