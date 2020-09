IL CASO

BRUXELLES Patto europeo per gestire le migrazioni obbligando tutti gli stati a farsene carico, non necessariamente attraverso la redistribuzione di chi può beneficiare del diritto di asilo ma anche occupandosi direttamente in tutto e per tutto (spese comprese) del rinvio in patria dei migranti che non ne beneficiano. E si tratta della stragrande maggioranza. Poi, superamento ma sarebbe meglio dire aggiramento - del rigido principio in base al quale è il paese di primo sbarco a prendere in carico chi arriva ed è competente a esaminare la domanda di asilo. È la regola che ha scaricato sull'Italia, sulla Spagna, sulla Grecia le conseguenze delle tradotte della disperazione dal Nordafrica.

LE POSIZIONI

Non è una cancellazione della cosiddetta regola di Dublino, che pure costituisce una rivendicazione preliminare di diversi governi a cominciare da quello italiano. Si tratta invece di un aggiustamento per mitigarne gli effetti: se un richiedente asilo ha un legame con un residente in un altro stato membro, per esempio un fratello vive o studia lì, allora è competente quello stato. Si tratterà di minoranze, però il principio c'è. Infine, procedure più rapide alle frontiere esterne: per la prima volta si prevedono accertamenti preliminari all'ingresso per l'identificazione di tutte le persone senza visto o che sono sbarcate in seguito a un'operazione di soccorso. Se la domanda di asilo è ricevibile, la procedura standard deve durare al massimo 3 mesi ed è una valutazione che può essere fatta anche da uno stato diverso da quello di primo arrivo.

Mentre la presidente della Commissione von der Leyen appare ottimista sulle reazioni dei governi, è certo che il negoziato sarà molto difficile e intricato. Il premier Conte ha detto che «il patto sulla migrazione è un importante passo verso una politica migratoria davvero europea», aggiungendo però che «serve certezza su rimpatri e redistribuzione: i paesi di arrivo non possono gestire da soli i flussi a nome dell'Europa». La ministra dell'interno Lamorgese rileva che non c'è «il netto superamento del sistema di Dublino da noi auspicato». Tuttavia, la solidarietà obbligatoria, sempre con ricollocamenti o rimpatri, sarà automatica nel caso di migranti salvati in mare. Lega e Fratelli d'Italia gridano allo scandalo. Commenti gelidi a Vienna, Praga e Budapest. Non ci sono quote predeterminate paese per paese, ma è chiaro il principio che ogni stato deve contribuire alla solidarietà soprattutto nei periodi di forte pressione migratoria per sostenere i paesi di prima destinazione dei migranti e garantire che la Ue adempia agli obblighi umanitari.

I NUMERI

Quanti saranno i ricollocamenti e quanti i rimpatri per paese sarà determinato secondo una chiave di distribuzione basata sulla popolazione e sul pil nazionale: i governi dovranno sottoporre alla Commissione dei piani nei quali indicano la scelta del meccanismo obbligatorio di solidarietà (ricollocamento dei rifugiati o rimpatri). Si parla di sponsorizzazione del rimpatrio: se entro 8 mesi (4 in situazioni di crisi) non avviene, lo stato che ha fallito l'obiettivo è obbligato ad accogliere i migranti. Attenzione particolare ai minori non accompagnati ai fini del loro ricollocamento: la solidarietà degli stati sarà sostenuta da una somma forfetaria più elevata dal bilancio Ue. Normalmente il contributo sarebbe di 10 mila euro, nel caso di minori non accompagnati di 12 mila. La fornitura di navi, aerei e altro materiale come di guardie di frontiera possono rientrare nel contributo alla solidarietà. Inoltre la Ue dovrà promuovere partenariati con i paesi terzi per sviluppare percorsi legali di immigrazione e concordare i meccanismi dei rimpatri.

Antonio Pollio Salimbeni

