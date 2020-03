IL CASO

BRUXELLES Consiglio di guerra alla Bce: il board dell'istituto ha tenuto ieri sera una lunga riunione d'emergenza, in conference call, per discutere le opzioni capaci di fronteggiare la grave situazione economica causata dal virus. A costringere la Bce ad agire è stata la fiammata dello spread italiano sopra 320, nonostante l'Eurotower - tramite Bankitalia - da giorni stesse comprando Btp a pieno ritmo. Poche ore prima era scesa in campo la Francia. «Tutti gli strumenti disponibili della Bce dovrebbero essere usati. E usati rapidamente, in modo massiccio», aveva saettato il ministro delle Finanze Bruno Le Maire. Un messaggio ripetuto ben quattro volte parlando con i giornalisti a Parigi, dopo la riunione dell'Alto consiglio per la stabilità finanziaria, che evidenzia non solo l'estensione e la profondità della crisi in corso nell'economia reale, ma anche la gravità dei rischi per la stabilità dei mercati finanziari. Con il profilarsi di una stretta che dalla dimensione sanitaria rapidamente passata alla produzione e a parte dei servizi, sta dilagando su tutti mercati.

Una saldatura che ha fatto sterzare decisamente tutti i governi, europei e non. Quando si fa appello alla Banca centrale vuol dire non solo che l'allarme è massimo, ma anche che si ritengono necessarie decisioni più radicali dell'autorità monetaria. Richiesto di specificare se la Bce non abbia agito in misura sufficiente, il ministro Le Maire ha alleggerito così: «Mi accontento di dire ciò che ho detto». Rincarando di conseguenza la dose.

Alle spalle c'è naturalmente la grave gaffe di Christine Lagarde. Giovedì scorso disse che non era mestiere della Bce agire per far tornare la differenza tra i rendimenti dei titoli sovrani decennali nazionali (italiani compresi) rispetto ai corrispondenti titoli tedeschi (il parametro di riferimento dei mercati) entro un solco ragionevole: il fatidico spread. Una dichiarazione che ha indebolito ancor più i mercati finanziari già delusi per il mancato taglio del tasso di rifinanziamento delle banche (rimasto a -0,50%) nonostante l'articolato pacchetto di misure per far affluire fondi alle banche e rilassare le regole su capitale e liquidità. E poi altri 120 miliardi di acquisti di titoli, nuove aste di liquidità a lungo termine (Ltro), tassi negativi per le operazioni di finanziamento delle piccole e medie imprese. La gaffe è stata poi riparata dalla stessa presidente e il giorno dopo da altri esponenti della Bce, ma il danno era stato fatto. Sul tavolo c'è (anche) un'altra questione: dopo le ultime riunioni europee ad alto livello politico, prima l'Eurogruppo poi il videovertice dei leader Ue, riunioni alle quali ha partecipato anche Lagarde, evidentemente Macron e Le Maire temono una posizione di tipo attendista della Bce.

Le misure prese la scorsa settimana dalla banca centrale sono importanti, ha detto Le Maire, «sono misure per mettere a disposizione delle banche fondi al tasso di 0,75%, che è un tasso interessante nelle condizioni attuali». Tuttavia, «è indispensabile che la Bce prenda in mano il testimone». Come dire: noi governi abbiamo preso delle misure fiscali, che l'Eurogruppo calcola siano dell'entità di circa l'1% del Pil di ogni Stato in media per sostenere l'economia e di circa il 10% del Pil in termini di garanzie e rinvio dei versamenti al fisco. Ne stiamo per prendere altre come il nuovo regime di superflessibilità sui bilanci pubblici o come la definizione di un intervento del Meccanismo europeo di stabilità che ha fondi disponibili per 410 miliardi di euro (le opzioni sono allo studio).

Di più: al vertice Ue è stato pure discussa l'ipotesi di emettere un «Covid-bond» comune, che sarebbe una svolta politico-finanziaria epocale per la zona euro. L'ha posta sul tavolo il premier Conte, Macron e lo spagnolo Sanchez lo appoggiano.

Antonio Pollio Salimbeni

