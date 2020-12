IL CASO

BRESCIA Il giorno dopo la sentenza di proscioglimento dell'80enne professore che un anno fa ha ucciso la moglie, ritenuto incapace di intendere e volere per un «delirio di gelosia» certificato da due consulenze psichiatriche, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha dato disposizione ai suoi ispettori di fare accertamenti negli uffici del tribunale lombardo.

In mattinata fuori dal Palazzo di giustizia si è riunito un gruppo di donne, del Movimento «Non una di meno», che ha duramente contestato la sentenza pronunciata dalla Corte d'assise. «Delirio di gelosia e depressione: bastano questi motivi per assolvere un femminicidio e cancellare due volte la vita di Cristina, insegnante amata, colpevole solo di avere condiviso con cura e sollecitudine la vita di un uomo violento. Basta con le sentenze ispirate all'ingiustizia patriarcale», era scritto su uno dei cartelli esposti dalle donne. Le polemiche hanno spinto il presidente della Corte d'assise che l'altro ieri ha pronunciato la sentenza di proscioglimento a scrivere un comunicato per tentare di fare chiarezza. «Appare infatti necessario - si legge nella nota - tenere doverosamente distinti i profili del movente di gelosia (ben noto alla Corte di Assise di Brescia che proprio in ragione di tale concezione distorta del rapporto di coppia nel recente passato ha irrogato in due occasioni la pena dell'ergastolo), dal delirio di gelosia, quale situazione patologica da cui consegue una radicale disconnessione dalla realtà, tale da comportare uno stato di infermità che esclude, in ragione di un elementare principio di civiltà giuridica, l'imputabilità».

Il consulente della Procura e quello della difesa avevano sostenuto la stessa identica tesi.

