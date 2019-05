IL CASO BRESCIA «Chiedo allo Stato italiano che mia figlia non sia vittima

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBRESCIA «Chiedo allo Stato italiano che mia figlia non sia vittima di serie B, ma che venga equiparata alle vittime di mafia e di terrorismo». È la richiesta di Gigliola Bono, madre di Monia Del Pero, uccisa il 13 dicembre 1989 a Manerbio, in provincia di Brescia, dall'ex fidanzato, 19enne come lei, che non voleva rassegnarsi a perderla. L'aveva attirata in un tranello, strangolata, fatta a pezzi, e buttata nel canale in un sacco della spazzatura. Poi per 3 giorni, con freddezza incredibile, aveva partecipato alle ricerche. La...