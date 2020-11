IL CASO

BOLOGNA Le precauzioni non sono bastate, il coronavirus entra anche a San Patrignano. La comunità di recupero sulle colline del riminese aveva superato indenne la prima ondata, ma questa volta non sfugge al contagio: sono 77 i casi di positività, fa sapere la struttura. Una quarantina fra i ragazzi in percorso, tutti asintomatici o con lievi manifestazioni, e per evitare il propagarsi del virus all'interno della comunità che ospita un migliaio di persone è stata attuata la quarantena volontaria di tutti quei settori di cui i giovani fanno parte. Isolati dunque tutti i positivi e i compagni con cui hanno avuto contatti, tra quindici giorni si sottoporranno a un altro tampone.

STOP A VISITE E CORSI

Ci sono poi altri 37 casi su 50 pazienti nella casa alloggio, area sociosanitaria per malati terminali di Aids: dal 25 ottobre è stata attrezzata per effettuare cure di primo livello (ossigenoterapia, terapie per Covid) in collaborazione con l'ospedale di Rimini, per tre pazienti si è reso necessario il ricovero. «Se abbiamo evitato il contagio di marzo, questa volta purtroppo dobbiamo fare anche noi i conti con il Covid-19 - afferma Antonio Boschini, responsabile sanitario e terapeutico di San Patrignano - Erano comunque tanti i contatti della comunità con l'esterno e il virus alla fine ha trovato il modo di entrare. La fortuna è che oggi, a eccezione dei tre pazienti della casa alloggio in cui il Covid ha colpito persone già fortemente debilitate, tutti i ragazzi positivi stanno bene o presentano lievi sintomi». Per evitare ulteriori contatti con l'esterno, la comunità fondata da Vincenzo Muccioli alla fine degli anni Settanta ha interrotto per almeno tre settimane gli inviti ai ragazzi in percorso da parte dei familiari, così come le verifiche a casa dei giovani che seguono il percorso. Contestualmente per due settimane sono state sospese all'interno della comunità le attività scolastiche e i corsi di formazione, per i quali la struttura si sta organizzando con la didattica a distanza.

F.L.

