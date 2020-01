IL CASO

BADIA POLESINE (ROVIGO) Potrebbero arrivare dai sistemi di videosorveglianza delle stazioni ferroviarie di Mestre e di Padova le tracce che portano ai giovanissimi autori delle pesanti offese a Valentina Wang. Sul treno, fra le due fermate la 19enne di Badia Polesine, di origini cinesi ma italiana a tutti gli effetti, era stata bersagliata di insulti e sputi: due teppisti, con ogni probabilità minorenni, avevano ridicolizzato la ragazza, mettendola in imbarazzo con stereotipi, battutine volgari e allusioni sessiste. Un'aggressione verbale scioccante, quella avvenuta sul convoglio regionale, sprovvisto di telecamere: invece i due scali ne sono dotati ed è da quelle immagini che partiranno i controlli. Adesso infatti i due bulli rischiano grosso. Perché la studentessa di Ca' Foscari ha già contattato la polizia ferroviaria di Padova e oggi formalizzerà la denuncia.

L'episodio è stato riportato dalla ragazza su Facebook e in poche ore quel post è rimbalzato in tutta Italia, con quasi 5mila condivisioni degli utenti. Nel vagone non c'erano moltissime persone, i pochi passeggeri rimasti non sono intervenuti per difendere la ragazza, in balìa dei teppistelli. Valentina ha provato a difendersi, a rispondere per le rime, ma i giovani hanno continuato a prenderla di mira. Scesi a Padova, hanno poi sputato addosso alla studentessa.

La brutta storia non finisce qui. Trenitalia sta effettuando tutti gli accertamenti del caso: il direttore regionale Tiziano Baggio vuole incontrare la ragazza, per esprimerle piena solidarietà e condannare il gesto, dal quale traspare anche l'intento razzista. Inoltre, già nelle prossime ore, la direzione parlerà direttamente con il capotreno per approfondire quanto successo.

Sul treno non erano presenti le telecamere di videosorveglianza, il sistema entrerà in funzione anche sui regionali, ma sarà completato nel giro di tre anni. La speranza è che i bulli si possano rintracciare grazie agli impianti delle due stazioni. Valentina se le ricorda bene quelle facce, il giorno dopo è ancora scossa: «In passato avevo ricevuto qualche insulto, alcune prese in giro, legate agli stereotipi sui cinesi, ma avevo sempre lasciato perdere. Stavolta sono rimasta sconcertata e ci ho messo un po' prima di reagire. Erano ragazzini italiani, lucidissimi, non alterati o ubriachi. Nessuno è intervenuto per difendermi, è vero, ma la colpa è solo di chi mi ha insultato, non delle altre persone presenti nel vagone».

Il Partito democratico ha espresso vicinanza alla ragazza: «Ci sentiamo di esprimere ferma condanna e forte indignazione per l'episodio che ha coinvolto Valentina, nostra giovane concittadina, anche lei vittima di un clima di odio e intolleranza creato ad arte da certi ambienti della società e della politica. L'integrazione e la pace sociale non si raggiunge con gli slogan che puntano solamente a creare senso di insicurezza e paura con il solo fine di raccogliere consenso elettorale, ma si devono percorrere dei lunghi processi di dialogo e confronto per evitare che vengano a crearsi nella società discriminazioni e ghettizzazioni». Il Pd ha colto anche l'occasione per pungolare gli avversari politici: «Siamo convinti che non assisteremo ad una forte ondata di indignazione popolare, o a compulsivi tweet di condanna di questo riprovevole gesto. Noi decidiamo sempre di schierarci con i più deboli».

Alessandro Garbo

