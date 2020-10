IL CASO

ASOLO (TREVISO) Aveva nascosto un vero e proprio arsenale bellico, fatto di bombe, munizioni per fucile d'assalto e pure il caricatore di un kalashnikov, nella legnaia della vicina di casa. Lei, per chissà quanto tempo, non si era accorta di nulla ma, la scorsa primavera, mentre la figlia faceva le pulizie, dal magazzino, nascosto tra una parete e la casetta dei giochi dei bambini, era spuntato un sacchetto di nylon che aveva fatto scattare l'allarme costringendo i carabinieri di Asolo a chiamare persino gli artificieri. All'interno c'erano due bombe fabbricate in ex Jugoslavia, il caricatore di un Ak47 ed oltre 200 munizioni. I militari dell'Arma avevano subito concentrato i loro sospetti sull'ex vicino di casa della donna: Giovanni Tittoto, 63enne trevigiano con un passato di furti, incendi dolosi e rapine in banca.

IN CASA

Un'intuizione che ha portato lontano visto che, dopo aver trovato nel suo appartamento alcuni sacchetti compatibili con l'imballaggio delle armi, anche i Ris di Parma hanno confermato che il profilo genetico del 63enne corrispondeva perfettamente col Dna recuperato dalle buste che contenevano le bombe, perfettamente funzionanti, e il resto dell'armamento. L'uomo, su disposizione del tribunale di Treviso, è stato arrestato nella giornata di ieri e oggi dovrà comparire davanti al giudice per l'udienza di garanzia.

Alberto Beltrame

