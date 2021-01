IL CASO

ASIAGO (VICENZA) Cinque agenzie immobiliari abusive, operanti sul territorio dell'Altopiano dei Sette Comuni (Vicenza), sono state scoperte dalla Guardia di Finanza di Vicenza.

L'operazione, denominata «Alto locati», è stata condotta dai militari della tenenza di Asiago, le cui indagini hanno consentito di rilevare che le agenzie operavano in assenza dei requisiti previsti dalla normativa; recente le sanzioni per questo tipo di violazioni sono state inasprite. Per i titolari delle cinque attività scatterà una sanzione amministrativa di 25 mila euro, corrispondente ad un terzo della sanzione massima.

CASE IN AFFITTO

Nel tentativo di arginare l'abusivismo tra gli operatori immobiliari, è prevista anche una sanzione penale nel caso di recidiva. Le investigazioni preliminari delle fiamme gialle, basate sull'elaborazione di dati acquisiti presso le amministrazioni locali, hanno permesso di accertare che nei comuni di Asiago, Roana e Gallio, sono presenti migliaia di immobili adibiti a seconda abitazione e, pertanto, potenzialmente disponibili per la locazione a terzi. Gli accordi abusivi si riferiscono in particolare alla scorsa stagione estiva, caratterizzata dall'emergenza Covid-19, che ha registrato una consistente occupazione delle seconde abitazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA