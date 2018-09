CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOAOSTA Tornelli, varchi presidiati, numero chiuso, prenotazione obbligatoria. Il futuro del turismo passa per il contingentamento degli arrivi per scongiurare il collasso. In città d'arte come in montagna. Se a Venezia ormai si ipotizza un ingresso a ore in alcune aree sensibili della perla della laguna e nelle giornate di maggiore afflusso, in quota la soluzione all'orizzonte appare più drastica. Ha cominciato il Passo Sella, in Trentino Alto Adige, che ha vissuto un'estate all'insegna della Ztl: ogni giorno sono state autorizzate a...