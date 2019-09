CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOANZIO Prima lo hanno malmenato e poi, non contenti, lo hanno anche preso a bastonate. Gli aggressori sono due ragazzi di Anzio, 18 anni il più grande, 17 l'altro; la vittima è un ragazzo nigeriano di 24 anni, ospite del centro di accoglienza Don Orione di Anzio. Un pestaggio in piena regola che per i carabinieri della Compagnia di Anzio che hanno arrestato i due giovani è legato all'odio razziale. È accaduto ieri, poco dopo le 14, nell'area del parcheggio La Piccola, alle spalle della stazione ferroviaria, in pieno centro cittadino,...