IL CASOALBARELLA (ROVIGO) Quattro rinvenimenti di ossa umane sulla spiaggia e il dubbio che si tratti dei resti di Isabella Noventa, uccisa nel 2016 e mai trovata. Sono questi i contorni del mistero che ha come scenario la spiaggia di Albarella. Proprio qui, nell'arenile libero dell'isola privata, è emerso in questi giorni l'ennesimo resto umano: il quarto in una settimana. Una guardia giurata, venerdì, ha consegnato ai carabinieri della stazione di Rosolina un frammento osseo di forma irregolare di circa 9 per 7 centimetri, in avanzato...