IL CASO

A cinque giorni dal blocco di TikTok da parte del Garante per la protezione dei dati personali, arriva la risposta di TikTok. «Abbiamo comunicato al Garante delle linee d'azione in risposta alle preoccupazioni sollevate, che prendiamo con la massima serietà. In TikTok la sicurezza della nostra community, in particolare degli utenti più giovani, è la nostra priorità. Mettiamo a disposizione degli adolescenti e delle loro famiglie solidi controlli di sicurezza e risorse sulla nostra piattaforma e aggiorniamo regolarmente le nostre policy e misure di protezione come parte del nostro continuo impegno nei confronti della nostra community».

Dopo la tragedia della bimba di 10 anni morta a Palermo per una terribile sfida social, il Garante aveva disposto fino al 15 febbraio il blocco di TikTok per tutti gli account «per i quali non sia stata accertata con sicurezza l'età anagrafica». Il Garante già a dicembre aveva contestato a Tik Tok una serie di violazioni: scarsa attenzione alla tutela dei minori; facilità con la quale è aggirabile il divieto, previsto dalla stessa piattaforma, di iscriversi per i minori sotto i 13 anni; poca trasparenza e chiarezza nelle informazioni rese agli utenti; uso di impostazioni predefinite non rispettose della privacy.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA