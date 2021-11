Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASO / 2TEOLO (PADOVA) Temeva le possibili conseguenze del vaccino. E per questo aveva deciso di non sottoporsi al siero anti Covid. La scelta però è stata fatale per Susi Crescenzio, 57 anni compiuti il 7 novembre scorso, notissima a Teolo, sui colli Euganei, per essere la titolare di un'edicola nella frazione di Bresseo. L'esercente è spirata ieri mattina nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Mirano, dove era stata trasferita...