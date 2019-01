«Il casco è decisivo si inizi dalle piste facili»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Per godersi al meglio la settimana bianca con i bambini è bene che i genitori tengano a mente alcuni consigli. A fornirli è Pier Franco Tanghetti, direttore della scuola Tre Valli di Collio Val Trompia.«La prima cosa che mamma e papà devono fare è quella di affidare il proprio fanciullo a un maestro. A volte i genitori si improvvisano guide, ma questo non è l'approccio giusto. Solo un maestro è infatti in grado di seguire al meglio il bambino, il ragazzo o l'adolescente».Secondo aspetto: l'attrezzatura corretta. Giusto?«Il casco è...