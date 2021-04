Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CARTEGGIOdal nostro inviatoPADOVA Mormorava nel fuori onda Luciano Flor a proposito di Andrea Crisanti: «Glielo dico sette volte e non capisce. Perché pensi che io mi sono affrettato a dire che lo studio non c'è. Lui è un puro, un ingenuo, non riesce a star zitto. Bisogna che capisca che ci sono tanti di quei rapaci in giro che ti fanno secco». Ecco, il direttore generale della Sanità non vuole fare una mesta fine, così a metà...