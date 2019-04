Il Carroccio: se vinciamo in Piemonte la Tav si farà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE GRANDI OPEREROMA «Lasciatemi dire che se in Piemonte vince la Lega, la Tav si fa». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Biella per un incontro a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Claudio Corradino.«Se la Lega vince in Piemonte - aggiunge Salvini dal palco allestito in piazza Vittorio Veneto - tutte le opere pubbliche collegate al Piemonte si fanno, i cantieri non li voglio chiudere: li voglio finire. Preferisco finire i cantieri, che coprire i buchi già aperti. Non parlo solo della Tav: tutte le opere pubbliche...