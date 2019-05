Il capo delle giacchette veneziane: «Deriva da fermare immediatamente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA REAZIONEMESTRE L'episodio di mercoledì al Mestre in occasione di un torneo della categoria Giovanissimi dove l'arbitro donna Giulia Nicastro è stata fatto oggetto di offese sessiste per tutto il match da parte dei genitori dei ragazzi della squadra del Treporti e di una volgare provocazione da parte di uno dei giovanissimi in campo, è commentato in maniera allarmata da Franco Venerando, responsabile dell'Aia di Venezia, l'associazione arbitri, che sta ora sostenendo Giulia nel recupero dopo la pessima esperienza.«Siamo di fronte ad...