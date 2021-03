IL RACCONTO

Di quelle sei settimane in mezzo al mare e all'indifferenza, gli restano i ringraziamenti scarabocchiati a penna, sul retro dei piatti usa-e-getta: «Caro capitano, sei il nostro eroe». Volodymyr Yeroshkin comandava la Maersk Etienne, nave cisterna da 37.000 tonnellate, che il 4 agosto soccorse i 27 migranti a 16 miglia nautiche a sud-est di Malta. Il suo racconto, affidato al sito web del colosso danese dei trasporti marittimi, non accenna minimamente al tema dei soldi: parla piuttosto di paura, sofferenze e frustrazione.

I RISCHI

Yeroshkin ricorda così il momento del salvataggio: «Quando abbiamo abbassato la scala di corda, sapevamo che c'erano rischi di zuffe, cadute, feriti e persino decessi. Tenendo conto delle condizioni meteorologiche disastrose, vedevo che le nostre possibilità di successo nell'imbarco erano scarse. Ma su una nave non si voltano le spalle. Anche se hai dubbi o hai paura, assolvi ai tuoi doveri». Per 38 giorni, equipaggio e ospiti furono protagonisti di una bizzarra convivenza, considerati anche i timori per il Covid. L'ufficiale capo Vladimir Markovic, incaricato delle cure mediche, la descrive così: «È stato difficile impostare una quarantena improvvisata e ridurre al minimo i contatti e i rischi durante le prime due settimane. I sopravvissuti erano rimasti giorni senza cibo e acqua, quindi abbiamo assegnato a diversi membri dell'equipaggio il compito di aiutarli a rimettersi in salute». Il capitano Yeroshkin confida: «Il mio cuore è andato a loro, si poteva vedere la loro stanchezza e disidratazione e gli estremi livelli di povertà da cui provenivano. La pelle sui loro corpi era tutto ciò che possedevano».

IL SALTO

Ma ad un certo punto la tensione esplose. Il 6 settembre tre migranti saltarono fuoribordo. Markovic si trovava sul ponte: «Ho dato l'allarme e subito è stata lanciata una barca di salvataggio. Dopo averli recuperati con successo dal mare, ci siamo resi conto di quanto eravamo disperati per un aiuto esterno». Aggiunge al riguardo Yeroshkin: «È stata una sorpresa molto spiacevole vedere che mentre stavamo facendo di tutto per aiutare le 27 persone in difficoltà, i Paesi responsabili si sottraevano al loro lavoro. Ci siamo sentiti in trappola».

IL PESO

In quel frangente avvenne il contatto con la Mare Jonio. La ricostruzione dei fatti operata dalla società Maersk Tankers non fa alcun riferimento ad accordi con l'organizzazione non governativa Mediterranea, ma si limita ad affermare che «a seguito di una valutazione dello stato di salute dell'équipe medica», i sopravvissuti «sono stati trasferiti sulla nave della Ong per garantire le cure psicologiche e fisiche». Chiosa il capitano Yeroshkin: «Ma questo non può essere un peso da sostenere per gli armatori e le Ong. Le situazioni critiche ci spingono a prestazioni estreme e, in questo caso, l'equipaggio è andato ben oltre, sapendo che erano l'unica possibilità di sopravvivenza per questo gruppo vulnerabile di persone. Sono fiero di essere il comandante di un equipaggio così eroico durante l'operazione di salvataggio». Ora sarà la magistratura a stabilire se, dietro l'eroismo, ci siano stati anche i denari.

Angela Pederiva

