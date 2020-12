Il cannoneggiamento del Partito Democratico è andato avanti per giorni: «Zaia continua a fare melina», «Zaia finto decisionista», «Zaia sia coerente e decida di chiudere». Ora che è stata varata l'ordinanza sulla chiusura dei confini comunali, per cui si è complimentato il ministro dem Francesco Boccia, cosa ne pensa Giacomo Possamai, capogruppo del Pd in Consiglio regionale? «Penso che alle parole di Boccia, pronunciate prima di leggere un testo molto caotico, ne mancasse una. Ho apprezzato la scelta di Zaia, ha detto. Ma avrebbe dovuto aggiungere: tardiva. Se questo era l'indirizzo, poteva essere deciso ancora giorni fa, non si capisce perché aspettare tanto: è questo che non funziona, anche nella comunicazione delle ultime settimane, come si legge nei social».

Cosa in particolare?

«Il continuo tentativo di spostare le responsabilità: è compito del Governo, è colpa degli assembramenti, non è nostra la competenza sulle case di riposo, il che peraltro è palesemente ingiusto verso chi le gestisce e ci lavora, visto che le Rsa stanno dentro la programmazione sociosanitaria e intanto stiamo perdendo una generazione. E poi quella giustificazione continua, non solo sui numeri dei tamponi quando a impennarsi sono quelli dei decessi, ma anche sui ristori che dovrebbero arrivare dallo Stato».

Non dovrebbero?

«Non si capisce perché altre Regioni riescono a ristorare i danneggiati con fondi propri e il Veneto mai. La spiegazione tradizionale del Veneto tax free non può bastare: siamo appunto il Veneto, una grande Regione, non il Molise, con tutto il rispetto. La chiusura dei confini alle 14 avrà un impatto pesante sulle attività. Ci aspettiamo dunque che vengano accolti i nostri emendamenti alla manovra per l'istituzione di un fondo ristori».

Nel merito, comunque, come valuta questa ordinanza?

«Ha un grande problema: è di difficile attuazione, come lo stesso Zaia diceva di certi dpcm. Una norma che dalle 14 ti vieta di spostarti dal Comune, ma al tempo stesso ti permette di entrare al ristorante alle 13.59, si presta a non essere applicata nel suo obiettivo. L'ennesima contraddizione, com'è quella di voler limitare gli sconfinamenti, ma al tempo stesso chiedere di poter derogare al divieto per il pranzo di Natale».

Cosa avrebbe fatto il Pd al posto della Lega?

«Saremmo intervenuti con restrizioni mirate e ristori regionali ancora dieci giorni fa, quando è risultato evidente che nei contagi il Veneto stava prendendo una direzione completamente diversa dal resto d'Italia. Ora il provvedimento di Zaia rischia di arrivare quando i buoi sono già scappati dalla stalla. Più tardi fai l'intervento, più duro deve essere, mentre prima sarebbero bastate misure meno severe».

Perché non l'ha fatto Roma?

«Spero e credo che arriverà una risposta in queste ore, in tempo per le feste di Natale. Ma a differenza della Regione, che può pensare solo al Veneto e sa perfettamente quanto è grave il quadro, il Governo deve contemperare tante situazioni diverse: noi siamo in difficoltà, altri no. Le divisioni fra i consiglieri scientifici, oltretutto, rendono ancora più complicato il compito dei decisori politici».

E la ventilata crisi di governo?

«Non aiuta di sicuro. Sarebbe surreale che, in mezzo alla pandemia, l'Italia si prendesse un lusso del genere. Se non stiamo attenti, il Veneto rischia di diventare la Lombardia della seconda ondata. Quindi per tutti, cittadini e istituzioni, questo dev'essere il tempo della responsabilità».

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA