IL CAMPOROMA Svolta sul terreno in Siria. Dopo alcuni giorni di prudenza, almeno dal punto di vista delle dichiarazioni ufficiali, ieri Vladimir Putin ha deciso di scendere in campo per frenare l'offensiva della Turchia nel nord della Siria. Da ieri pomeriggio, infatti, l'esercito del presidente Assad ha il «totale controllo» di Manbij, località strategica a ovest del fiume Eufrate, alle cui porte stavano facendo pressione le milizie arabe filo-Ankara. La loro avanzata è stata bloccata sul nascere dall'arrivo delle truppe di Damasco, dopo...