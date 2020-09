IL CAMPIONE

MILANO Ascoltando registrazioni di voci e musiche a lui familiari, Alex Zanardi inizia a reagire: piccoli gesti, movimenti degli occhi, insomma sono i primi segni di interazione dal drammatico incidente del 19 giugno a bordo della sua handbike vicino a Siena. Per questo il nuovo bollettino del San Raffaele di Milano, dove l'ex pilota, 54 anni il 23 ottobre, è ricoverato da due mesi, parla di «progressi significativi», a fronte dei quali «i medici ribadiscono, comunque, il permanere di un quadro clinico generale complesso, sulla cui prognosi è assolutamente prematuro sbilanciarsi».

PERCORSO LUNGO

Il percorso è ancora lungo, si misurerà probabilmente in mesi. Quanti, è presto per dirlo. Intanto è stato delineato un percorso «di cure sub-intensive», con le prime fasi della neuroriabilitazione e una serie di tappe chirurgiche per la ricostruzione cranio facciale. Non si parla più di un trasferimento in una clinica neuroriabilitativa, come a fine luglio, dopo un mese di ricovero all'ospedale di Siena: trasferito a Villa Beretta, struttura specializzata vicino Lecco, il campione paralimpico bolognese ci rimase meno di quattro giorni perché un'infezione rese le sue condizioni nuovamente instabili rendendo necessario il trasferimento al San Raffaele. La moglie Daniela si è affidata all'esperienza del professor Luigi Beretta, direttore della Neurorianimazione, che coordina l'équipe multisciplinare assieme ai colleghi Mario Bussi (Otorinolaringoiatria), Sandro Iannaccone (Neuroriabilitazione), e Pietro Mortini (Neurochirurgia).

LE OPERAZIONI

Per la ricostruzione cranio facciale è già stato eseguito alcuni giorni fa «con successo» un intervento da parte del professor Bussi, il quinto dopo l'incidente. Ed è già in programmazione per le prossime settimane, un nuovo intervento che sarà eseguito da Mortini.

«Da diversi giorni», fa sapere l'ospedale, sono iniziate anche delle «sedute di riabilitazione cognitiva e motoria, con somministrazione di stimoli visivi e acustici, ai quali il paziente risponde con transitori e iniziali segni di interazione con l'ambiente». Sicuramente un segnale incoraggiante, ma è ancora troppo presto per prevedere quali possano essere i margini di miglioramento.

