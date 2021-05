Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CAMBIOVENEZIA Cambia, in Veneto, la modalità di prenotazione della seduta vaccinale: da ieri è necessario inserire, oltre al codice fiscale, anche le ultime sei cifre della Team, la Tessera Europea di Assicurazione Malattia. Probabilmente nessuno l'ha mai chiamata così, ma ce l'abbiamo tutti in tasca: trattasi della tessera sanitaria elettronica, quella di colore blu, con codice fiscale, anche in codice a barre, banda magnetica e...