LA LETTERA

PADOVA L'elenco dei destinatari è lunghissimo e non manca nessuno: il governatore Luca Zaia e la nuova sottosegretaria Valentina Vezzali, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina e il numero uno del Coni Giovanni Malagò. Con una lunga lettera spedita ieri diciotto società venete del campionato di Eccellenza ufficializzano la propria decisione: la stagione calcistica, stoppata bruscamente il 26 ottobre, per loro finisce qui. Troppi costi, troppe incognite, troppe preoccupazioni per la situazione sanitaria: sono queste le tre cause che hanno portato i presidenti (quasi tutti imprenditori) a dire basta. Ci avevano creduto l'estate scorsa, quando avevano programmato la ripartenza, e poi si erano illusi due mesi fa, quando era stata ventilata l'ipotesi di ripartire nel 2021 giocando solo il girone d'andata.

«Avremmo voluto ripartire, perché se facciamo i presidenti di società dilettantistiche è perché amiamo questo sport e gestiamo le nostre società con cuore e passione - dicono - ma non ce la sentiamo».

Il mondo del pallone continua a giocare dalla serie A alla serie D. L'Eccellenza è dunque il campionato più importante tra quelli fermi da cinque mesi. A firmare la lettera che sancisce la fine della stagione sono Abano, Albignasego, Borgoricco, Castelbaldo Masi, Istrana, Liapiave, Opitergina, Vittorio Falmec, Careni Pievigina, Portomansué, Garda, Pescantina, Belfiorese, Pozzonovo, San Giorgio in Bosco, Godigese, Union Pro e Scardovari.

LA DECISIONE

La fumata nera per la ripartenza è arrivata alla riunione dell'8 marzo con il Comitato regionale. «Ci è stato chiesto di votare al buio - scrivono i presidenti - senza veder minimamente esplicitate le modalità su cui si sarebbe poggiata questa ripartenza, né da un punto di vista del format, né sotto l'aspetto dei protocolli che sarebbero stati applicati, non spendendo neanche mezza parola sul discorso tamponi. Noi abbiamo molti atleti che lavorano e che quindi non sono disponibili a qualsiasi ora per effettuare i tamponi. Tenuto anche conto che molte società si avvalgono di persone anziane per la gestione delle strutture sportive e considerato il breve tempo a disposizione per capire se veramente avevamo i mezzi per riuscire ad applicare il protocollo sanitario della serie D, ma soprattutto alla luce della nuova impennata dei contagi, 20 società su 36 hanno scelto di non ripartire».

Nel Padovano sei società su sette hanno detto stop. Il presidente dell'Albignasego Cristiano Cecconello scuote la testa: «A fronte di un bonus ricevuto dal Comitato Regionale di circa 2.300 euro, solo per iscrizioni, assicurazioni e tesseramenti ne abbiamo spesi quasi 12mila. E poi ci sarebbero le uscite future: 30 o 40mila euro, tra rimborsi ai giocatori, trasferte, tamponi e spese mediche varie. Preferiamo risparmiare quella spesa per ripartire in sicurezza l'anno prossimo». In casa dell'Abano l'aspetto economico passa in secondo piano: «Ne facciamo una questione di rispetto e responsabilità spiega il presidente Gildo Rizzato - nei confronti dei nostri ragazzi. Dopo cinque mesi senza partite e allenamenti, il rischio di infortuni sarebbe enorme».

Andrea Miola

Gabriele Pipia

