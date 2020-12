LA STRATEGIA

ROMA Via le armi, arrivano i vaccini Covid: negli hangar di Pratica di Mare, uno dei più grandi aeroporti militari d'Europa, oltre 820 ettari nel comune di Pomezia, alle porte di Roma, saranno stoccati milioni di antidoti per debellare il coronavirus. Sulle piste dove nel 2006 sbarcò la Nazionale di Lippi campione del mondo - e dove ancora prima, nel 2002, si riunì il vertice Nato-Russia per la dichiarazione di Roma - atterreranno le dosi prodotte da Moderna e dalla Astrazeneca con Irbm, che ha gli stabilimenti proprio a Pomezia. Ma la prima tranche da 3,4 milioni di dosi, prodotte da Pfizer, non passerà da qui: la multinazionale americana è d'accordo col commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, per distribuire le fiale autonomamente. Quelle scorte finiranno direttamente nei 300 siti individuati dal commissario con le Regioni, l'80% dei quali è già dotato di frigoriferi in grado di conservare il vaccino a una temperatura di 70 gradi sotto zero. Per gli altri siti non ancora pronti, Arcuri ha chiesto alle regioni di quanti frigo speciali abbiano bisogno. C'è un tema però che interroga lo stesso commissario: chi garantirà la sicurezza del trasporto? La sorveglianza è a carico di Pfizer. A differenza delle altre dosi, che saranno smistate dalle forze armate, non è ancora chiaro chi si occuperà di scortarle a destinazione. Toccherà ai vigilantes privati? Li arruolerà Pfizer? L'allerta è massima, perché tanti occhi saranno puntati su quei tir.

HUB NELLE REGIONI

A Pratica di Mare finirà la seconda tranche, i cui tempi d'arrivo non sono ancora stati definiti, anche perché l'iter di autorizzazione delle varie agenzie del farmaco non è concluso. Da Pomezia i vaccini saranno distribuiti lungo lo Stivale con elicotteri, aerei e camion dell'Esercito, che si avvarrà anche di sub-hub territoriali; in Toscana, per esempio, sarà sfruttato lo stabilimento chimico della Difesa a Firenze. Gli antidoti al Covid-19 saranno sistemati negli «shelter» di Pratica di Mare, i magazzini dove di solito sono stipate le armi, oppure i ricambi per i mezzi militari, o ancora negli spazi al chiuso dove vengono parcheggiati gli aerei. Lo scalo intitolato al colonnello pilota Mario de Bernardi, gestito dall'Aeronautica, è già stato lo snodo delle forniture di mascherine durante la prima ondata. Sempre qui sono atterrati i nostri connazionali provenienti da Wuhan. «Per noi è un orgoglio essere protagonisti della sfida della vaccinazione - commenta il sindaco di Pomezia, 63mila abitanti, Adriano Zuccalà (M5S) - Pratica di Mare è stata in prima linea dall'inizio della pandemia e ora conferma la sua centralità come hub del vaccino». Il sito militare è stato scelto perché in grado di garantire «la massima efficacia per la conservazione ed i massimi livelli di sicurezza per gli stock», ha spiegato il commissario Arcuri. Saranno previste anche precauzioni anti-hackeraggio: tutti i movimenti delle dosi saranno tracciati e un database registrerà i dati di ogni singola somministrazione.

OPERAZIONE «EOS»

Il nome dell'operazione di distribuzione messa a punto dal Comando operativo di vertice interforze, lo stesso che gestisce tutte le missioni italiane nel mondo, ha un nome evocativo: Eos, come la dea greca dell'alba. «Le forze armate - ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini - sono pronte a dare il loro contributo nella più grande operazione di vaccinazione della storia del Paese». I soldati non si occuperanno solo del trasporto blindato delle fiale. Un contingente di medici militari è pronto ad occuparsi della somministrazione dei vaccini, se ci sarà bisogno di rinforzi, così com'è avvenuto per i tamponi. Dal 23 ottobre a oggi sono stati impegnati 33mila uomini delle forze armate nella lotta al Covid. Nel piano che prevede fino a 1.500 punti di somministrazione entro primavera, oltre a ospedali, Rsa e centri delle Asl, c'è anche l'ipotesi di riconvertire i «drive through» della Difesa, attivi appunto per i test Covid. In tutti i luoghi di somministrazione di massa per accedere toccherà prenotarsi, mettersi in coda in auto, dalla quale si scenderà solo per l'iniezione. Sui vaccini «ci saranno tutte le garanzie», ha assicurato ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza. E sulla possibile obbligatorietà ha aggiunto: «Partiremo con l'impostazione della volontarietà della vaccinazione. E valuteremo dove si arriverà».

Lorenzo De Cicco

