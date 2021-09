Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Alexandra Föderl-Schmid, vice direttore della Süddeutsche Zeitung, il voto in Germania ha sancito la resurrezione della Spd e il crollo della Cdu-Csu?«L'aumento di voti della Spd dipende esclusivamente da Scholz, non dal partito per cui non parlerei di resurrezione della Spd. Per l'Unione cristiano democratica Cdu-Csu è il peggior risultato della sua storia e l'obbiettivo di Armin Laschet è di sopravvivere».Cosa ha portato al successo...