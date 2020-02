LA STORIA

«Ho paura che la marea stia arrivando al suo picco. La speranza è che finalmente la parabola cominci a scendere e che i casi comincino a scemare fino ad azzerarsi». A scrivere dalla Baia di Yokohama, in Giappone, è Roberta Scala, una dei 35 passeggeri italiani che si trovano in quarantena sulla nave da crociera Diamond Princess.

IL DIARIO

La donna, originaria di Pozzallo in provincia di Ragusa e imbarcata insieme al marito, sta tenendo sulla sua pagina Facebook (con l'alias Allegra viandante) una sorta di diario di bordo dell'isolamento in corso per il coronavirus. Una serie di post, immagini e video con cui racconta l'esperienza di trovarsi bloccata sulla «nave lazzaretto», la routine che scandisce le giornate dei passeggeri e le restrizioni a cui sono sottoposti ma anche il supporto delle autorità nipponiche che, garantisce, «stanno prendendo molto sul serio questa situazione di crisi, così come la compagnia di crociera». Ieri ad esempio, mentre si diffondeva anche a bordo la notizia che il ministero della Salute giapponese aveva aggiornato il conteggio ufficiale dei contagiati con 65 nuovi casi riconosciuti - sono 135 in totale - la donna scriveva: «Fuori in banchina si sono riversate nuovamente diverse ambulanze. Tante ambulanze».

I TERMOMETRI

Nonostante la situazione difficile però la 35enne mantiene calma e positività. «Si continua incessantemente a testare le persone, ad oggi altri 336 campioni sono stati prelevati - scrive - Ogni anima su questa nave è provvista di un termometro personale da usare e auto testarsi ogni 4 ore informando subito l'equipe medica, tramite apposito numero nel caso in cui la temperatura corporea superi i 37,5 gradi». E ancora: «La nave continua a ricevere forniture di ogni tipo: cibo sicuro, medicinali per uso personale, salviette disinfettanti e maschere da cambiare almeno 2 volte al giorno. Ambulanze, vigili del fuoco, polizia e militari sempre presenti e pronti per ogni evenienza. Nella fatale sfortuna, mi sento davvero molto fortunata e mi auguro che il peggio sia passato e che il picco all'interno di questa nostra realtà sia stato raggiunto». Dal 6 febbraio, data della prima pagina sull'isolamento nel diario social, la bacheca Facebook di Allegra viandante si è arricchita anche di dettagli sulla nuova normalità di chi si trova a bordo.

I FILM

«La crociera è finita miei cari passeggeri - ha scritto al terzo giorno di quarantena - quindi mettetevi l'anima in pace e accogliete il destino a braccia aperte. Volete passare un po' di tempo? Ci sono una marea di film on demand gratuiti». E così la donna racconta «del gruppo whatsapp istituito tra noi italiani» e del supporto ricevuto dal console italiano a Tokyo. Ma anche della necessità di «fare un po' di movimento, alternando stretching e step sul divano sotto la finestra oblò», della possibilità di «provvedere al nostro bucato» per «poter indossare finalmente dopo 4 giorni qualcosa di fresco e pulito» e della tendenza a mangiare troppi snack: «Vedo mio marito spuntare in cabina (perché io non esco manco a colpi di mazzéte, tranne che per nutrirmi ore pasti) con caffè, cioccolata, patatine, coca cola e abbondante acqua frizzante». Una routine tutto sommato accettabile che la donna, al pari degli altri passeggeri, è riuscita a costruirsi per superare la disavventura che «come per ogni dolore o avvenimento brutto deve fare il suo corso».

Francesco Malfetano

